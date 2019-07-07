شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي يعلن قائمة الدول المصدقة على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية المقامة الآن فى النيجر، وطلب السيسى من مفوض التجار والصناعة بإطلاع الموجودين بالقاعة على قائمة الدول التى على صدقت على اتفاقية التجارة الحرة .
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أعلن إطلاق نظام المدفوعات والتخليص الرقمى.
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