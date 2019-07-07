شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة فى حريق التهم 14 منزلا بطما سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب قبل قليل بـ14 منزلا بناحية قرية كوم الحامض دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب تطاير شرر من فرن بلدى نتج عن الحريق وفاة طفلة فى الخامسة من العمر.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج ووجود طفلة متوفاة.

على الفور انتقل إلى مكان الحريق العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما ورئيس مباحث المركز و6 سيارات من الحماية المدنية برئاسة مدير الإدارة وتبين نشوب الحريق بعدد 14 منزلا متجاورا بقرية كوم الحامض دائرة مركز طما نتج عن الحريق وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام.

تم الانتهاء من أعمال إخماد الحريق وتمت أعمال التبريد وتم نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم تعيين الخدمات اللازمة.