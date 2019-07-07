شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع الأعباء الاقتصادية عن الأسر.. دورات للتدريب على إقامة المشروعات في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالعريش، بالتنسيق مع قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق، سلسلة من الدورات التدريبية على إقامة المشروعات الصغيرة .

وأكد محمد سعيد التمساح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة للتنمية والفن، أنه يتم التركيز على تدريب الأسر الأشد احتياجا لرفع الأعباء الاقتصادية عنها، في إطار مشروع «سند» أحد المشروعات القائمة بالمؤسسة منذ 3 سنوات بالتعاون مع قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق.

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ويتضمن التدريب على إقامة المشروعات الإنتاجية التي تتناسب مع البيئة وأولويات الأسر واحتياجات البيئة المحيطة، وتوضيح الطرق الحديثة في التربية والإنتاج الحيوانى والمشكلات التي تواجه الأسر في تنفيذ تلك المشروعات وطرق حلها والحفاظ على المشروع في ظل التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه يتم الانتقال إلى مقر إقامة الأسر في المناطق الأكثر احتياجا، وقد تم البدء بدورة تدريبية لمجموعة من الأسر المقيمة في تجمع أبوعليان التابع لقرية السادات مركز بئر العبد، حيث يتم الاستعانة بالمتخصصين في التدريب، كما تسعى المؤسسة إلى منح الأسر عدد من المشروعات الصغيرة بعد معاينة وتجهيز الأماكن التي ستقام فيها المشروعات، والإشراف عليها بعد تنفيذها لتحقيق أفضل النتائج، ويتم تزويد الأسر بكافة المعلومات التي تحتاجها في إقامة وتنفيذ المشروع وبدأ الإنتاج.

وأضاف أنه سيتم عقد دورات أخرى لتدريب عدد آخر من الأسر في مختلف المناطق الأكثر احتياجا وفقا لأهداف المؤسسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لميادين عمل المؤسسة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل للأسر المحتاجة.

ومما يذكر أنه سبق لمؤسسة الشجرة للتنمية والفن القيام بعدة مبادرات وأنشطة مختلفة في خدمة المجتمع المحلي، والتركيز على خدمة المناطق والفئات الأكثر احتياجا بصفة خاصة.