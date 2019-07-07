شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر ربط موازنات عدة هيئات بالسنة المالية 2019 – 2020 (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي ربط موازنات لعدة هيئات بالسنة المالية 2019 – 2020. 25 مكرر ح تامين by Bassam Mharan on Scribd

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يقرر ربط موازنات عدة هيئات بالسنة المالية 2019 – 2020 (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.