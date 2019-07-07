شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين رؤساء «النقض» و«النيابة الإدارية» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، عدد السبت، قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار عبدالله أمين محمود عصر، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وقرار رقم 324 لسنة 2019 باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2017 بنص آخر. 27 مكرر أ تامين by Bassam Mharan on Scribd

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