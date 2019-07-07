شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 35 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019– 2020.

وقال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، في بيان، الأحد، إن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت أمس السبت وتستمر حتى 20 يوليو الحالى، لكليات «الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقة».