أخبار مصر | أبوشقة يصدر قرارًا بتعيين اللجنة الرياضية بحزب الوفد (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوشقة يصدر قرارًا بتعيين اللجنة الرياضية بحزب الوفد (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعين اللجنة الرياضية النوعية المتخصص بالحزب على النحو التالي: المهندس خالد مرتجي رئيسًا شرفيًا، وعباس حزين رئيسًا، والدكتور عبد الطيف صبحي نائبًا للرئيس، والمعلق الرياضي محمد الإتربي مقررًا للجنة.

كما تضمن القرار تشكيل اللجنة بعضوية كل من الإعلامي عبد اللطيف الوتيدي، ووليد مهدي المنسق العام لمنتخب مصر الأسبق، ونجوم منتخب مصر السابقين هشام يكن، وعبد الواحد السيد، وعمرو زكي، بالإضافة إلى إكرامي يسري لاعب المصري البورسعيدي الأسبق،والكتاب الصحفيين محمد عماد يونس، وأكرم عبد الغني، وحسام الغرباوي، ومحمد اللاهوني، وكريم عبد المحسن، وعبد الرحمن أبو هاشم، سارة ناجي.

وشمل القرار أيضا تعيين كل من المعلق الرياضي هاني خطاب، والمدربين بعدد من الأندية المختلفة خالد زهران،، وسعيد يوسف، وعماد مجدي، وعابد فؤاد.

كما تم تعيين صالح السيد، وأحمد محمد سويلم، ومحمد الشرقاوي، ويوسف عبد الغني، ومختار سليمان، وإسماعيل حسني،، وخالد وجيه، وهدير جمعة.