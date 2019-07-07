أخبار مصر | الأوقاف: مؤتمر دير سانت كاترين رسالة سلام للعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: مؤتمر دير سانت كاترين رسالة سلام للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أن مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان رسالة سلام وتسامح للعالم كله لإبراز التجربة المصرية الفريدة في فهم صحيح الدين وفقه العيش المشترك بين الناس جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق ، وتحقيق أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات.

وأوضحت أن المؤتمر رسالة لمدى تحقق الأمن والأمان في ربوع الوطن ، وإبراز لما تضمه مصرنا العزيزة من معالم طبيعية وسياحية فريدة وخلابة وساحرة.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مؤتمر كاترين يدعو إلى المودة والمحبة للقضاء على الإرهاب حيث يصلي المسلم في المسجد، ويصلي المسيحي في الكنيسة في نفس الوقت.

ويأتي المؤتمر إجماعا على التسامح الديني ، وإعلاء لقيم المواطنة ونشر ثقافة التسامح.