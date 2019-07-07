أخبار مصر | وكيل الأزهر يكرم فريق الأطباء المعالجين لطالب تايلاندي سقط من الطابق الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يكرم فريق الأطباء المعالجين لطالب تايلاندي سقط من الطابق الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، فريق الأطباء الذين أشرفوا على علاج أحد طلاب الأزهر الوافدين من تايلاند، والذي سقط من الطابق الرابع مما تسبب له بإصابات بليغة.

قال الشيخ صالح عباس، إن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فور علمه بالحادثة وجه بسرعة علاج الطالب الأزهري على نفقة الأزهر بشكل كامل، حيث احتاج الطالب إلى إجراء عملية جراحية دقيقة، قام بها نخبة من أساتذة الطب بجامعة الأزهر.

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وأبدى وكيل الأزهر الشريف شكره وتقديره لأطباء الأزهر، الذين قاموا بواجبهم بكفاءة وإخلاص، مضيفًا أن أطباء الأزهر يثبتون دائمًا كفاءتهم العالية ويؤكدون تفوق التعليم الأزهري في مختلف التخصصات والمجالات العلمية.

من جانبه أعرب سفير تايلاند بالقاهرة عن خالص شكره لفضيلة الإمام على رعايته بالطالب التايلاندي، موضحًا أن الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها الأزهر الشريف للطلاب الوافدين يشعر أهالي الطلاب وذويهم بالاطمئنان على أبنائهم في رحاب الأزهر.

حضر التكريم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، والسفير تشاينارونج، سفير تايلاند بالقاهرة.