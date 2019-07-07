أخبار مصر | "رياضة البرلمان" عن خروج المنتخب من أمم إفريقيا: سنحاسب المقصرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رياضة البرلمان" عن خروج المنتخب من أمم إفريقيا: سنحاسب المقصرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، بيانا بشأن خسارة المنتخب المصرى ببطولة الأمم الأفريقية بمباراة أمس، وذلك على إثر ما أسمته المستوى الباهت الذى ظهر به منذ بداية البطولة، معلنة أنها ستحاسب المسئولين طبقا للدستور.

وبحسب نص البيان فإن اللجنة أعلنت أنها تبدى أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح فى الإدارة الفنية للفريق المصرى بما لا يعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضى ولا الإمكانيات التى تم توفيرها.

وأكدت اللجنة، على أنها ستقوم بدورها الرقابى الذى هو حق قد كفله الدستور فى محاسبة المقصرين وكى يتحمل الكل مسئوليته، معتبرة أن تقديم الاستقالات هى بداية المسئولية فى أن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها فى المحاسبة ومجمل المسؤولية.

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وأعلنت بالبيان دعمها لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة المنظمة وكافة الجهات المسئولة فى استكمال الشكل الحضارى الرائع الذى بدأت به البطولة الأفريقية وتقدم كافة الدعم لاستمرار هذا العرس الأفريقى على الأراضى المصرية.

كما كلفت اللجنة أعضائها بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصرى وذلك استعدادا للدعوة إلى اجتماع عاجل بعد موافقة رئيس مجلس النواب مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية لضمان ألا يتكرر هذا الإخفاق مرة أخرى.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.