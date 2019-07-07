أخبار مصر | "القوى العاملة" تحدد 854 شركة للتعامل معها للسفر للخارج و339 محظورة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تحدد 854 شركة للتعامل معها للسفر للخارج و339 محظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونوهت الوزارة بأنه بجانب ذلك يوجد 48 شركة تم إيقافها لحين توفيق أوضاعها، مشيرة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتفتيش الدوري على الشركات المرخص لها، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.