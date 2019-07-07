أخبار مصر | "القوى العاملة" تحدد 854 شركة للتعامل معها للسفر للخارج و339 محظورة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تحدد 854 شركة للتعامل معها للسفر للخارج و339 محظورة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مركز معلومات وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، بوضع قوائم بأسماء 854 شركة مرخص لها بمزاولة إلحاق العمالة بالخارج لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج معرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها وذلك بالدخول على اللينك من على موقع الوزارة من هنا.

كما وضعت الوزارة في نفس الوقت قائمة بـ339 شركة ملغاة ويحظر التعامل معها لوقفها والغاء تراخيصها وذلك من هنا.

ونوهت الوزارة بأنه بجانب ذلك يوجد 48 شركة تم إيقافها لحين توفيق أوضاعها، مشيرة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتفتيش الدوري على الشركات المرخص لها، وذلك بمراجعة العقود والسجلات والتأكد من صحتها، كما تقوم الوزارة بتوعية العامل بما له وما عليه تجاه الشركة التي يتم السفر عليها والتأكد من أن عقد العمل موثق من المستشار العمالي الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في دولة العمل.