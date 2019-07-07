أخبار مصر | الخميس.. "إسكان البرلمان" تناقش حل مشكلات المياه بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. "إسكان البرلمان" تناقش حل مشكلات المياه بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس علاء والى، لمناقشة اللجنة طلبات الإحاطة الخاصة ببعض مشكلات المياه بمحافظة شمال سيناء، وكذلك إنشاء خزانات وإحلال وتجديد مياه الصرف الصحى المتهالك بمدينة طور سيناء، بعقد اجتماع يوم الخميس القادم يضم الهيئة القومية لمياه لشرب والصرف الصحى، والمحافظ، ونواب شمال سيناء، بمقر الهيئة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف بالمحافظة وإزالة سبب التأخير على أن يتم حل هذه المشكلة خلال هذا الشهر، وإدراج حى الأمل بخطة الهيئة.

واستعرض علاء والى رئيس اللجنة مشاكل مياه الشرب وارتفاع قيمة فواتير المياه بشمال سيناء والمشاكل التى يعانى منها أهالى المحافظة مشددًا على إيجاد حلول سريعة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.