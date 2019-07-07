أخبار مصر | "البدوي" يطالب النواب بعقد جلسات مع ممثلي اتحاد العمال وأصحاب المعاشات لمناقشة قانون التأمينات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البدوي" يطالب النواب بعقد جلسات مع ممثلي اتحاد العمال وأصحاب المعاشات لمناقشة قانون التأمينات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، برئاسة مجدي البدوي، مجلس النواب بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي مع ممثلي اتحاد العمال وأصحاب المعاشات حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقال مجدي البدوي، رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون اتضح لنا غياب التكافل الاجتماعي في المشروع، على الرغم من مطالبتنا بضرورة تغيير قانون التأمينات الاجتماعية الحالى حتى تشمل مظلته جميع العمالة المصرية خاصة غير المنتظمة.

وجاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي عقدها اتحاد عمال الإسكندرية اليوم، بالمحافظة.

وأضاف "البدوي"، أنه لا يجب التسرع في إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يتم دراسته بشكل جيد لأن هذا القانون ضمان للستر الاجتماعي.