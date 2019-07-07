أخبار مصر | "القوى العاملة" تستنكر قيام البعض بتصوير فيديو داخل الوزارة دون إذن مسبق‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تستنكر قيام البعض بتصوير فيديو داخل الوزارة دون إذن مسبق‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت وزارة القوى العاملة، قيام أحد المترددين على الوزارة، بتصوير فيديو داخل مبناها، من دون الحصول على إذن مسبق، طبقا للتعليمات في هذا الخصوص.

وكان أحد المترددين على الوزارة قد قام بتصوير فيديو له وبعض مرافقيه في مدخل الوزارة، وأدلوا ببعض التصريحات وإن كانت لا تمس الوزارة من قريب أو بعيد وليس لها دخل أو مصلحة فيما أدلوا به، ولا يهم الوزارة التحقق من صحتها من عدمه، إلا أنه فعل مستهجن وسلوك غريب ليس له أي تفسير منطقي إلا أن صاحبه أراد إيهام بعض المقربين منه أنه التقى بوزير القوى العاملة محمد سعفان على خلاف الحقيقة.

واعتبرت وزارة القوى العاملة هذا السلوك "مشينا" وغير مسئول، ويعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر عن رأي الوزارة.