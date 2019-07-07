أخبار مصر | نائبة تتقدم بمُذكرة ضد رئيس لجنة الصحة لمنعها من الحديث خلال مناقشات القوانين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة تتقدم بمُذكرة ضد رئيس لجنة الصحة لمنعها من الحديث خلال مناقشات القوانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، خلافا بين النائبة الدكتورة شيرين فراج والنائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة، بعدما تقدمت "فراج" بمذكرة ضد رئيس اللجنة تتهمه بأنه منعها من الحديث في اللجنة خلال مناقشة أحد مشروعات القوانين.

منح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكلمة للنائب محمد العمارى، للرد على "فراج"، فقال "العمارى": "بخصوص حديث النائبة شيرين فراج بأننى منعتها من الحديث فى اللجنة، أطلب أن نعود لجلسات اللجنة، خلال الجلسة نودى عليها 3 مرات وكانت قد تركت اللجنة، وكل الأعضاء موجودين ويشهدون، والنائبة شرين فراج دأبت على افتعال المشاكل، ووفقا للائحة المجلس معروف أنه لا حديث بعد التصويت".

وعقب رئيس المجلس، قائلا: "الدكتور محمد العمارى دمث الخلق ومؤدب ولا يمكن أن يقبل بإهانتك"، وردت شيرين فراج: "هذا الموقف حدث خلال الجلسة الأولى من جلسات الاستطلاع والمواجهة، عيب يا دكتور عمارى عيب"، ليعقب رئيس المجلس": "هذا أسلوب مرفوض، انتى قولتى منعنى وهو رد على المذكرة وأنا هجيب المضابط الخاصة بهذه الجلسة".

وعقبت شيرين فراج: "كيف لرئيس لجنة يمنع عضو من الحديث، وهذا تخصص يستدعى وجود خبير أو يسألنى"، ورد "العمارى"، قائلا: "أرجو الاستماع إلى أى عضو من أعضاء اللجنة لنحسم الأمر ونشوف المضابط، أما بالنسبة للتخصص هى عضوة من حقها الحضور فى أى لجنة، أما التصويت فهو لأعضاء اللجنة فقط، وبالتالى ليست محتاجة إلى دعوة".

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وقال الدكتور على عبد العال: "ولا يجوز لأحد أن يحدد ما هو الخبير، هذا الأمر متروك لرئيس المجلس ورئيس اللجنة، والدكتور العمارى مؤدب وأنتى على درجة كبيرة من اللياقة والأدب، والمجلس على وشك فض دور الانعقاد وهذا الأسبوع هو الأخير".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.