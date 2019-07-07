أخبار مصر | مساعد وزير الشباب: مصر ستساند المنتخب الفائز ببطولة الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الشباب: مصر ستساند المنتخب الفائز ببطولة الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المشاركون في الملتقى الفكري حول القضايا الأفريقية الذي نظمته سكرتارية شباب العمال وسكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منتدى الصفوة، على دور القوى الناعمة فى دعم ومساندة جهود القيادة السياسية فى مجالات التنمية المستدامة بدول القارة.

أعلن الدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب فى الملتقى الذى شهده العديد من الخبراء والباحثين فى الشان الافريقى، ان كرة القدم هى احد الانشطة الداعمة لهذه القوى الناعمة وان مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تؤيد وتساند المنتخب الفائز ببطولة الأمم الافريقية.

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وقال إن الملتقى الذى يشارك فيه شباب العمال والمراة، سيشمل عقد سلسلة من البرامج والدورات التدريبية لتاهيل العمال الافارقة على العمل التنموى الاشمل.

وأضاف الدكتور رمضان قرنى الباحث فى مجال الاعلام الافريقى، نحن نتطلع الى انشاء كيان اعلامى افريقى وقناة فضائية متخصصة لرصد انشطة القارة بدلا من الاعلام الغربى المشوش.

وأكد الدكتور حمادة شعبان، دور مرصد الازهر الشريف لخدمة الشعوب الافريقية وشارك فى الحوار الدكتورة هالة عثمان الباحثة فى الشئون الافريقية والدكتورة امنة هزاع والمهندسة كوثر محمد على سكرتير المراة العاملة باتحاد العمال واحمد الغنام مقرر سكرتارية شباب العمال بالاتحاد العام.