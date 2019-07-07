مصر | النيابة تنتقل لموقع غرق مركبة نيليلة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لموقع غرق مركبة نيليلة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، لموقع غرق مركبة نيلية، بمنطقة الدقي، للمعاينة، وتمكنت القوات من إنقاذ شخص بداخلها وانتشال العوامة.

وتفقد اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة موقع غرق مركبة نيلية بشكل جزئي بمنطقة الدقى.

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كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إنقاذ شخص، بعد غرف عوامة "جولدز جيم"، وإنتشال العوامة قبل غرقها بالكامل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة بغرف عوامة "جولدز جيم، بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطابق الأرضي بالعوامة وشخص كان بداخلها، وتمكنت القوات من إنقاذه، وإنتشال العوامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.