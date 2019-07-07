مصر | توفي بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميري.. النيابة تباشر التحقيق في وجود واقعة جثة ضابط شرطة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توفي بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميري.. النيابة تباشر التحقيق في وجود واقعة جثة ضابط شرطة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة حوادث جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة ضابط شرطة برتبة "رائد" مصاب بطلق ناري داخل شقته بمنطقة الهرم.

وجاءت في التحقيقات الأولية، أن وفاة الضابط نتيجة لخروج طلقة طائشة أثناء تنظيف سلاحه الميري، أودت بحياته على الفور.

وأضافت التحريات أن والد الضابط ويدعى "محمد.ع" أن نجله لم يتواصل معه منذ الجمعة الماضي، وعلى الفور حضر أكد أنّ نجله لم يتواصل معه منذ الجمعة الماضي، وعلى الفور حضر للاطمئنان عليه فوجده جثة هامدة داخل شقتة بالهرم، وأنه كان في أجازة نتيجة لاصابته.

وبداية الواقعة بتلقي بلاغ من لواء على المعاش يفيد بالعثور على جثة نجله داخل شقته بالهرم، وانتقلت فريق من مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة ضابط شرطة في مديرية أمن أسوان (35 عاما)، وعثر على جثته في صالة الشقة، مصابا بطلق في الصدر من الناحية اليسرى وبجواره طبنجته الميري منزوعة الخزنة وطلقاتها على الترابيزة، بينما كانت قوات الشرطة تحت قيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، تواصل البحث، حضر رجال المعمل الجنائي لرفع البصمات، والنيابة العامة التي ناظرت جثة الضابط المتوفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.