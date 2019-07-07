مصر | إخلاء سبيل عامل بكفالة 2000 جنيه بعد محاولته إدخال حشيش لأحد المحجوزين

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أمرت نيابة حلوان، بإخلاء سبيل عامل بكفالة مالية 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بمحاولة إدخال حشيش لأحد المتهمين بالحجز الخاص بالقسم.

وتعود تفاصيل الواقعة في أثناء قيام المدعو "شرف فرج عبد الغني"، 30 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم، بزيارة صديقه المتهم، والمحجوز على ذمة قضية جنائية، داخل قسم شرطة حلوان، وأثناء قيام النقيب محمد عبد المحسن، رئيس التحقيقات بالقسم، بتفتيش شنطة المأكولات بحوزة الأول، عثر على طربة حشيش، مخبأة داخل الطعام، وتم ضبط المتهم والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.