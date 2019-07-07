مصر | "ديسكو غير مرخص وباب مصفح".. مفاجآت حول غرق عوامة "جولدز جيم" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديسكو غير مرخص وباب مصفح".. مفاجآت حول غرق عوامة "جولدز جيم" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، عن أن الطابق الأرضي الذي غرق بعوامة "جولدز جيم"، كان مستخدما كـ"ديسكو"، وتبين أنه غير مرخص، موضحة إلى أن سبب عدم تمكن العامل من النجاة حال غرق الطابق، هو أن الباب كان مصفحًا وعدم تمكنه من فتحه، وبكسر قوات الإنقاذ النهري الباب المصفح، تم إنقاذه.

وأوضحت التحريات، أن الطابق الثاني بالعوامة مستخدم "جيم" ولم يتضرر من غرق الطابق الأرضي.

وكشفت معاينة قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عن أن سبب غرق عوامة "جولدز جيم"، هو زيادة الاحمال المتواجدة بالطابق الأرضي بالعوامة، وبناء الغرق بالرخام، ووضع المعدات الثقيلة.

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وأضافت المعاينة أن الشخص الذي تم إنقاذه كان متواجدا داخل غرفة مغلقة بالطابق الأرضي، وبعد غرق الطابق، تمكن رجال الإنقاذ النهري، من تحطيم باب الغرفة وإنقاذه قبل الغرق، مشيره إلى أنه لم يغرق سوي الطابق الأرضي.