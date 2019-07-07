مصر | "أحمال ثقيلة وغرفة مغلقة".. كواليس غرق عوامة "جولدز جيم" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحمال ثقيلة وغرفة مغلقة".. كواليس غرق عوامة "جولدز جيم" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عن أن سبب غرق عوامة "جولدز جيم"، هو زيادة الأحمال المتواجدة بالطابق الأرضي بالعوامة، وبناء الغرق بالرخام، ووضع المعدات الثقيلة.

وأوضحت المعاينة، أن الشخص الذي تم إنقاذه كان متواجدا داخل غرفة مغلقة بالطابق الأرضي، وبعد غرق الطابق، تمكن رجال الإنقاذ النهري، من تحطيم باب الغرفة وإنقاذه قبل الغرق، مشيره إلى أنه لم يغرق سوي الطابق الأرضي.

كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إنقاذ شخص، بعد غرف عوامة "جولدز جيم"، وإنتشال العوامة قبل غرقها بالكامل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة بغرف عوامة "جولدز جيم، بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطابق الأرضي بالعوامة وشخص كان بداخلها، وتمكنت القوات من إنقاذه، وإنتشال العوامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.