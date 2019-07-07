مصر | "العدل" تفتتح 12 مكتب توثيق جديد بالمحافطات تعمل بنظام الشباك الواحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" تفتتح 12 مكتب توثيق جديد بالمحافطات تعمل بنظام الشباك الواحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر وزارة العدل في افتتاح مكاتب توثيق الشهر العقاري الجديدة في أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وكان أخرهم مكتب توثيق جديد بمدينتي كامل سواء من الناحيه الإنشائية او التقنية، حيث يعمل بنظام الشباك الواحد، ونظامي البصمة الإلكترونيه والنداء الآلي، وذلك لدعم انجاز مهمة الشباك الواحد، مع امداد المكتب بكافة الأجهزة التقنية والفنيه والتجهيزات اللازمة.

وافتتحت الوزارة قبلها بأيام سبع مكاتب للشهر والتوثيق في بعض المحافظات، منها مكتب توثيق القرنة الجديد بمحافظة الأقصر، ومكتبي توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية وبني سويف، وميكنتهما بالكامل، إلى جانب ميكنة مكتب توثيق الرحمانية بمحافظة البحيرة، بجانب افتتاح أعمال تطوير وميكنة مكتب شهر عقارى الطور بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب شهر عقارى بنها بمحافظة القليوبية، ومكتب شهر الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقد تم تطويرهم إنشائيا بالكامل، وميكنة الدورة المستندية للعمل وتوفير العديد من الخدمات للمواطنين.

كما افتتحت وزارة العدل مكتب للتوثيق بمنطقة بشبيش بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، والتابع لمكتب الشهر العقاري بطنطا، ومكتبين أخرين للتوثيق الأول بمنوف محافظة المنوفية والثاني بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الأنتهاء من أعمال تطويرهما وتجهيزهما انشائيا.

وقالت مصادر قضائية بقطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، إن الوزارة تواصل أعمال تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكافة محافظات الجمهورية عن طريق ميكنة كل الإجراءات وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد، وإدخال نظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب بصمة الإصبع والنداء الآلي، مما يسهم في دقة وانتظام العمل.