شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يغادر إلي باريس لاختيار الشركة الفائز بمسابقة إنشاء بيت مصر في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، متوجهًا إلى باريس للمشاركة في أعمال لجنة التحكيم الثانية لاختيار الفائز في مسابقة إنشاء (بيت مصر) من بين الشركات الخمس التي وقع عليها الاختيار.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مشروع (بيت مصر) يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصةً الثقافية والتعليمية والبحثية، مؤكداً اعتزاز مصر بهذه العلاقات، مثمنا دور الخارجية المصرية وتعاونها الدائم لتوقيع عقد إنشاء هذا المشروع، الذي يعد نافذة حضارية مهمة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر لأبنائها المبتعثين في الخارج.

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وأوضح الوزير أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين جنبا إلى جنب للباحثين من الدول الأخرى مما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

وأضاف عبدالغفار أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم، مؤكدًا أنه من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بعد ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يلتقى عبدالغفار مع رئيس هيئة الفضاء الفرنسى للتباحث حول آليات التعاون بين مصر وفرنسا في مجال علوم الفضاء.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة Oskaprod الاستشاري المبرمج لمشروع إنشاء «بيت مصر» بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء «بيت مصر» التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية لباريس أكتوبر 2018.