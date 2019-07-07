شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن شروط القبول بأقسام كلية الآداب للعام الجامعي 2019/2020 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، حيث تضم الكلية 17 قسمًا، وتتنوع شروط قبول الطلاب بالاقسام المختلفة وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

وبحسب بيان، الأحد، يشترط قسم اللغة العربية للقبول به حصول الطالب على 70% على الاقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة ويقبل القسم 250 طالبًا انتظام و250 طالبًا انتساب.

ويقبل قسم اللغة الإنجليزية الطلاب الحاصلين على 47 درجة في اللغة الإنجليزية، وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلي مجموع اعتباري ( المجموع الكلي + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية) ويقبل القسم 120 طالبًا وطالبة.

كما يقبل قسم اللغة الفرنسية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس اعدادية فرنسية دون التقيد بعدد ولا بشروط، وبالنسبة لطلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات ( لغة انجليزية ) ضرورة اجتياز امتحان القبول شفوي وتحريري ويقبل القسم 30 طالب انتظام و30 انتساب.

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ويقبل قسم اللغات الشرقية وقسم اللغة العبرية طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة ولايقبل القسمين طلاب الدمج، ويتم القبول بقسم التاريخ للطلاب الاعلي مجموعا وكذلك بقسم الجغرافيا والفلسفة.

أما قسم الاجتماع يقبل الطلاب دون شروط وفي قسم علم النفس يتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الكلي ولايقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ( سمعية أو بصرية أو حركية والدمج ) ويقبل القسم 500 طالب انتظام 250 علمي و250 ادبي.

ويشترط قسم المكتبات حصول الطالب على 65% في اللغة الفرنسية مع اجتياز المقابلة الشخصية ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة، وفي قسم الاثار والحضارة يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري في الثانوية العامة ( المجموع الكلي + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية)، وعلي الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم المسرح اجتياز المقابلة الشخصية.

ويقبل قسم الاعلام الطلاب الحاصلين على اعلي مجموع اعتباري في الثانوية العامة ( المجموع الكلي + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية) ولايقبل طلاب الدمج.

ويشترط قسم اللغة الالمانية الحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة الالمانية والمفاضلة في حالة التساوي بالمجموع الكلي، ولايقبل القسم طلاب الدمج، ويتم المفاضلة في قسم اللغة الايطالية بين المتقدمين بمجموع اللغتين الاولي والثانية على أن يكون الطالب دارسا للايطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وان يجتاز المقابلة الشخصية ولايقبل القسم طلاب الدمج.

وفي قسم اللغة الاسبانية يجب ان يكون مجموع اللغات للطلاب 88% والاولوية للطلاب الدارسين للغة الاسبانية في المرحلة الثانوية، وان يجتازوا المقابلة الشخصية، ويشترط قسم اللغة الصينية الحصول على المجموع الاعلي والمفاضلة بين الطلاب بالمجموع الاعتباري (المجموع الكلي + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الإنجليزية) واجتياز المقابلة الشخصية ولا يقبل القسم طلاب الدمج.