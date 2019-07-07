شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: نحن وراء الجيش والشرطه في مكافحه الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد بمقر اللجنة الدينية بمجلس النواب الاجتماع التنسيقي الأول، الأحد، استعدادًا للملتقي الخامس للسياحة الدينية بسانت كاترين، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنه الشؤون الدينيه بمجلس النواب، والدكتور اسامة الازهري، ممثلا عن الازهر الشريف،والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنه السياحه والطيران بمجلس النواب.

كما حضر الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وهاني عزيز، رئيس جمعية مصر السلام، وعبدالفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحه، والشيخ اسماعيل الراوى، وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء، والدكتور احمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، والمعنيين.

ورحب الدكتور أسامة الأزهري بالوزراء والحضور، وقال :«اننا اجتمعنا من اجل مصلحه مصر والكل حريص على ان يكون هذا البلد في التقدم والازدهار في ظل القيادة السياسية الحكيمة».

وفي كلمة مفتي الجمهورية، قال إن المؤتمر رسالة سلام إلى العالم، وإن «الأديان ضد الإرهاب ومن سيناء نحن نكافح بعقيدتنا وإيماننا»، مضيفا: «نحن وراء الجيش والشرطه في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه».

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وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «ملتقى الأديان منتدى وطنى من افضل المؤتمرات التي تحس على تسامح الاديان بكل ما تعنيه الكلمه، وقدم الشكر لوزير الآثار على حضور السفراء في المؤتمر العام الماضي»، وقدم الشكر الخاص للجنه الدينيه والمحافظ على دعمهم الكامل للمؤتمر.

واعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن عقد المؤتمر برعايه رئيس الجمهوريه، مما يدلل على المصداقيه للمؤتمر من دول العالم، مضيفا ان الاحتفال بدعوه لممثلي الدول.

وقال فودة «كلى فخر واعتزاز لتواجدى معكم من اجل مصر اننا نعمل من اجل مصر كلنا واحد ونعمل كفريق واحد» معلنا عن اقامة المؤتمر يومي ١٠، ١١ اكتوبر ٢٠١٩ بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسوف تقوم القوات المسلحه باقامة فندق بيئى، ومسجد بمدينه سانت كاترين، ومسرح ثابت، ودعي وزيرة الهجره لدعوه شباب المصريين للمقيمين بالخارج»، مضيفا أنه «تم توجيه دعوه لجميع الوزارات حيث ان المؤتمر لا يكلف الدوله ماديا، وشكر المحافظ جمعيه محبى مصر السلام ورئيسها هانى عزيز».

ووجهت وزير الهجرة الشكر لكل المساهمين في تنظيم المؤتمر وخاصة محافظ جنوب سيناء لتنظيمه مؤتمر تسامح الأديان هنا نصلى معا وقالت سوف ادعوا المصريين في الخارج لحضور المؤتمر والجاليات المصريه بالخارج للمشاركه في المؤتمر.

وقال وزير الآثار ان الوزارة ستقوم بعمل كتيب عن دير سانت كاترين مشيرا لتطوير دير سانت كاترين بعد افتتاح المكتبة، وأكد على الترويج لزياره الدير، ودعوة السفراء لحضور هذا الحدث المهم.