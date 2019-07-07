شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر: وصفات الأعشاب لعلاج البشرة «خرافات».. ويجب شرب 3 لترات ماء يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، الفتيات من الانسياق وراء وصفات الأعشاب للعناية بالبشرة.

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وقال "الناظر" خلال تصريحات متلفزة: «الخل يسبب التهاب البشرة، ويهيج الجروح، ويسبب كارثة إذا دخل العين أو الأنف»، متابعا: «استخدام السمن على البشرة يؤدي لظهور حبوب خاصة عند أصحاب البشرة الدهنية».

وأكد أن وصفة استخدام ماء الأرز لتفتيح البشرة مجرد خرافات، متابعًا: «لا يوجد أي علاج موضعي يمنع ظهور التجاعيد، ولا حتى الكريمات التي تتكلف الآلاف».

وشدد الناظر على ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء، بما لا يقل عن 3 لترات يوميًا، مع تجنب التعرض للشمس في فترة الظهيرة، ناصحًا باستخدام مظلة الشمس للحماية من حرارة الصيف، وناصحا بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات.