شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 95.5% نسبة نجاح العينة العشوائية لـ«علم النفس» للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة.

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وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.

وأضاف عبدالحكم أن 473 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة علم النفس والاجتماع، كما حصل 2483 طالبا وطالبة (بنسبة 25.1% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2364 طالبا وطالبة (بنسبة 23.9% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1957 طالب وطالبة (بنسبة 19.8% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار عبدالحكم إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.