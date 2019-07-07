شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ ينعش التنمية الزراعية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، سينعش الاقتصاد الزراعي المصري ويقوي التنمية الزراعية المصرية بصورة كبيرة.

Advertisements

وأوضح أبوصدام: «نشهد الآن بمصر فائضا كبيرا في معظم الخضروات والفواكه، بعد أن بدأت الصوب الزراعيه تعرض إنتاجها، ما أدى إلى كثرة المعروض، الأمر الذي أدى لتدني الأسعار عن سعر التكلفة طوال أيام العام ما عدا في فواصل العروات».

وأضاف أبوصدام أن تفعيل هذه الاتفاقية يعد من أهم النجاحات المصرية الحالية التي تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سعت مصر لتفعيلها مرارا لأن القارة الأفريقية عانت من تدني العلاقات التجارية ما بين دولها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون مفتاح الخير لكل الأفارقة، مطالبا بتمهيد الطرق البرية ما بين دول القارة وتعديل التشريعات لتناسب وتدعم هذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أن معظم الدول الأفريقيه غنية بالثروات الحيوانية والزراعية، ما يجعل التكامل فيما بينها يدر الخير لكل الأفارقة ويقضي على خروج خيرات القارة إلى غير أهلها، كما يدعم العلاقات الاجتماعية بين الأشقاء بأفريقيا ويقوي الترابط، مؤكدا أن مصر بها خبراء زراعيين على أعلى مستوى وأن أفريقيا ستكون أكبر سوق للصادارات المصرية، ما يعود بعائد اقتصادي كبير للفلاحين المصريين يدعم التنمية الزراعيه المنشودة.