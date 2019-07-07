شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: برنامج تدريبي لمزارعي الفراولة بالقليوبية حول منظومة تكويد المزارع غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الاثنين، البرنامج التدريبي لتدريب 200 من صغار مزارعي الفراولة بمحافظة القليوبية على الممارسات الجيدة في زراعة الفراولة وتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي للانخراط في منظومة تكويد المزارع في عمليات التصدير إلى الخارج، بمشاركة 10 خبراء في متبقيات المبيدات ومعهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.

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وقال الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن البرنامج يعد من البرامج الواعدة التي تحقق مصلحة صغار المزارعين في تسويق إنتاجهم من الفراولة وفقا للمعايير الدولية، بمشاركة مؤسسة اقتصاد المعرفة، على أن يتم تدريب صغار مزارعي الفراولة لمدة 3 أيام في محافظة القليوبية على الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.

وأضاف «عبدالستار» أن البرنامج التدريبي يستهدف عدم وجود متبقيات للمبيدات على محصول الفراولة والتدريب على استخدامات المبيدات بصورة آمنة مع التخلص الآمن لعبوات المبيدات لحماية الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشارك فيه 200 مزارع بالقليوبية، فضلا عن مشاركة 100 مزارع آخر في برنامج تدريبي على محصول الجوافة بمحافظة البحيرة عقب إنتهاء برنامج محافظة القليوبية.

وأوضح «عبدالستار» أن البرنامج التدريبي لصغار المزارعين يشمل أيضًا التدريب على الاستخدام الأمثل لآلات رش المبيدات، ومعاملات ما قبل الحصاد والعمليات الزراعية والإنتاجية الجيدة ومعاملات ما بعد الحصاد، مشيرًا إلى أنه يتضمن أيضًا متطلبات الدخول في منظومة تكويد المزارع ونظام الجلوبال جاب وتطبيقها على مستوى صغار المزارعين، ضمن استراتيجية مصر الزراعية 2030 لزيادة دخل الاسرة الريفية وصغار المزارعين.