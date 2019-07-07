شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تناقش استعدادات «هنا نصلى معًا» في سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ونبيلة مكرم، وزير الهجرة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة «الملتقى الخامس للسياحة الدينية» تحت شعار «هنا نصلى معًا»، المقرر أن يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمدينة سانت كاترين.

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ورحب «العبد» بممثلى شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلًا إن هذه الاجتماعات تدعو إلى السلام العالمى، ومحاربة الإرهاب والتطرف الذي لا دين ولا وطن له.

وأضاف «العبد» أن الجميع من وزراء ومسؤولين وقيادات وتنفيذيين حضروا من أجل تنمية وتقدم وازدهار مصر، بالإضافة إلى العمل على مستقبل جديد لبلد جديد تحت قيادة حكيمة عاقلة رزينة تتمتع بالصفات الطيبة كافة.

وبدوره، أوضح «جمعة» أن الملتقى يعد رسالة للعالم أجمع، فهو وطنى بامتياز يجسد حقيقة واقعة على الطبيعة، ويعزز سماحة هذا الشعب العظيم، لافتًا إلى أنه سيتم فتح دير سانت كاترين لإقامة الصلوات، ما يعزز تسامح الأديان.