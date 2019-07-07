شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يقرر استبعاد رئيس المدينة لتقصيره في مهام عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف إنه ولأول مرة يتم تقسيم مدينة بني سويف إلى 3 أحياء رئيسية بديلا عن التقسيم الإداري السابق 6 مناطق، بهدف الدفع بقطاعات النظافة ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والعشوائيات، وإضفاء الشكل الحضاري على الشوارع والميادين وتكثيف أعمال التجميل والدهانات والتشجير ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن، فضلا عن تيسير المتابعة المكتبية والميدانية.

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وأوضح المحافظ أنه تم تكليف كل من محمد رياض نائب رئيس مدينة سابق برئاسة الحي الأول الذي يضم المنطقتين الأولى والثانية، وشعبان عبد الوهاب نائب رئيس مدينة ببا برئاسة الحي الثاني الذي يضم المنطقتين الثالثة والرابعة، وسيد جمعة رئيس قرية شريف باشا برئاسة الحي الثالث الذي يضم المنطقتين الخامسة والسادسة.

وأشار «المحافظ » في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أنه قرر استبعاد رئيس مركز ومدينة بني سويف، من منصبه لتقصيره في أداء مهام عمله، وعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطنين، وتكليف نائب رئيس المدينة لتسيير الأعمال لحين اختيار آخر عقب قيامه بعدة جولات.

وقال المحافظ: «لم أشعر بوجود تقدم في التكليفات التي تم تكليفه بها، وطلبت من رؤساء الأحياء الجدد التواجد في مواقع الأعمال، وعدم الاعتماد على التقارير المكتبية، ومتابعة رئيس المدينة لهم بشكل مستمر ميدانيا».