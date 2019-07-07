شكرا لقرائتكم خبر عن غرق مركب سياحي في مياه النيل.. ومدير أمن الجيزة ينتقل لموقع الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرق، الأحد، مركب «جولدز جيم» السياحي، في مياه النيل، وهي مكونة من مطعم وديسكو خليجي، كانت راسية قرب السفارة السعودية.

أغرقت المياه الطابق الأرضي من المركب، وتم إنقاذ عامل كان متواجدا داخل المركب، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية لانتشال المركب الغارق، كما انتقل مدير أمن الجيزة، اللواء مصطفى شحاتة، إلى موقع الحادث، لتفقد الأوضاع الجارية.