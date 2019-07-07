شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعلن سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، أعمال الدورة الـ12 للقمة الأفريقية الاستثنائية التي تعقد في نيامى عاصمة النيجر، وشهدت مشاركة قادة ورؤساء حكومات 55 من دول الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم الاثنين .

وأعلن الرئيس بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، مؤكدا في كلمته في افتتاح القمة الأفريقية الاستثنائية على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية دخولها حيز التنفيذ، واصفا ذلك بأنه يعد إنجازا كبيرا نهنئ أنفسنا عليه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لاستكمال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

وقال السيسي: «علينا أن ندرك أن الطريق لايزال طويلا لتنفيذ أجندة 2063 التي تحمل معها مستقبلا مشرقا لقارتنا»، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل هذه الاتفاقية الهامة، ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول القارة يستلزم منا جهودا كبيرة.

وأضاف الرئيس السيسي أن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الاتفاقية يتطلب ضرورة الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار، منوها بضرورة تطوير البنية التحتية باعتبارها أمرا لا مفر منه

وأكد السيسى، أنه لابد من تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أن التكامل الصناعى بين دول القارة يستلزم مزيدا من التعاون في كافة الأصعدة، مضيفا أن تطوير البنية التحتية أمر لا مفر منه، لافتا إلى أننا يجب أن نسعى لتحقيق آمال شعوبنا في التنمية والازدهار.

من جانبه، قال موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، إن توقيع الدول الأفريقية على اتفافية التجارة الحارة حلم قديم يتحقق اليوم، لافتا إلى أن الأباء المؤسسين للاتحاد الأفريقى ومنهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فخورين الآن بما حققناه

وأضاف فكى خلال كلمته في القمة الأفريقية الاستثائية المقامة في النيجر، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدينا المزيد من العزيمة لإتمام هذه المهمة التاريخية وإنجاح التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، موضحا أن القارة الأفريقية أمامها فرصة كبيرة لتحقيق هذه المهمة في ظل حرص عدد كبير من الدول الأفريقية على المشاركة في الاتفاقية، موضحا أن الدول الأفريقية تملك العديد من الموارد الطبيعية لتحقيق التقدم، مشددا على أن منطقة التجارة الحرة تضم 1.7 مليار نسمة وتعد من أهم المناطق التي أنشئت في العالم، وعلينا تطبيق جميع لدينا من قوانين ورؤى من أجل إنجاح هذه الخطط الواردة في جدول أعمال القمة.

وتابع قائلا: «علينا توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدول حتى نحقق أهداف منطقة التجارة الحرة.. وأنا فخور بما حققناه اليوم بعد أن انجزنا الكثير من المهام ومازال أمامنا الكثير من الأهداف لتحقيقها.. ونعمل أيضا على منع الإجراءات غير المشروعة فيما يخص تحقيق التجارة مثل الهجرة غير الشرعية وغيرها وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية 2063».

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تعد من أفضل الأماكن لتحقيق الاستثمار وفتح أسواق جديدة حتى نستطيع تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية خاصة في ظل البنية التحتية التي تملكها الدول الأفريقية في مجالى الطاقة والتجارة، وبالتالى علينا تدعيم الروابط بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه قارتنا الأفريقية وتتويج الجهود المبذولة لنجاح الاتحاد الأفريقى.

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في حين قال يونوف فريد آجا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار والسماح للدول الأفريقية لاستخراج المواد الخام، لافتا إلى أنها تشكل خطوة نحو السلام والازدهار في أفريقيا.

وأضاف آجا، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لها العديد من المنافع للدول الأفريقية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشاورات من أجل تحقيق التكامل واستكمال تنفيذ البنود التي تنص عليها وفق جدول زمنى حتى يتم إعداد لسوق تجارية مشتركة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة الحركة التجارية بين البلدان الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2022

كما أكد محمد ايسوفو رئيس جمهورية النيجر، أن بلاده تعمل على توطيد التواصل بين جميع دول الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى خطط العمل والمحاور التي يجب التركيز عليها في خطة الاتحاد في 2019 و2020

وأضاف إيسوفو أن القارة الأفريقية تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية والموارد التي تؤهلها لأن تصبح في مقدمة قارات العالم، مشددا على أهمية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، والتى تعمل بدورها على إنعاش منطقة التجارة الحرة بين دول القارة، من أجل تلبية تطلعات الشباب الأفريقى.

و دعا رئيس النيجر إلى مواجهة التحديات والإرهاب والتطرف والتعصب، مشيرا إلى أن هذا الخطر يهدد الشعوب الأفريقية والعالم، وعلينا جميعا التكاتف من أجل مواجهة الإرهاب والتعصب، معربا عن أمله في تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الأفريقية بحلول 2063، مع تجنب السلبيات والاستفادة بجميع النقاط الإيجابية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة.

ووصفت السفيرة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الأفريقى بـ«التاريخية»، مشيرة إلى الملفات الهامة التي تناقشها القمة خاصة في ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، مؤكدة في كلمتها أن القارة الأفريقية لها ثقلها بين شعوب العالم، مبينة أن هناك العديد من الرؤى التي يجب على دول القارة أن تحققها لتلبية تطلعات شعوبها.

وأشارت إلى حرص المنظمة في مساعدة دول القارة في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم شعوب أفريقيا، فضلا عن الجهود التي تعمل على إنجاح منطقة التجارة الحرة والتبادل التجارى بين دول القارة.

وحول أهمية دور المراة الأفريقية، قالت: «المرأة تلعب دورا هامًا في الاتحاد الأفريقى وبين شعوب إفريقيا حيث يقع على كاهلها العديد من المسؤوليات وتبدع في العديد من المجالات، وهذا شئ ليس بالغريب على المرأة الأفريقية».

ومن جانبه أشاد الدكتور بنيديكت آكى أورامه، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد، باتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، مؤكدا أنها من أهم إنجازات الاتحاد الأفريقى.

وقال أورامه، إن القمة تاريخية بكل المقاييس وذلك من أجل الالتزام بالتكامل الأفريقى وإعلاء كلمة أفريقيا عالية، مشيرا إلى ترقب الجميع بنتائج هذه القمة، مقدما الشكر للرئيس السيسى، على الجهود التي يبذلها من اجل إنجاح القمة الاستثنائية.

ودعا أورامه الجميع إلى تحمل المسئولية من أجل إنجاح هذه القمة وتحقيق أهداف وتطلعات الشباب الأفريقى، مبينا أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي يجب على المشاركين في القمة أن يأخذوها في عين الاعتبار مثل الأمن والتصدى للإرهاب.