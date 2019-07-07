شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يدين التفجير الانتحاري قرب مقر الأمن الوطني بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مكتب مديرية الأمن الوطني بمدينة غازني الأفغانية؛ ما أدى إلى مصرع 12 شخصًا وإصابة 179 آخرين.

وأعلنت حركة «طالبان» الأفغانية مسؤوليتها عن هذا التفجير الانتحاري، فيما أكد شهود عيان أن انتحاريًّا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة مزدحمة بالمدينة.

Advertisements

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الأحد: إن الشريعة الإسلامية ترفض رفضًا قاطعًا كافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وأوضح المفتي أن ما تقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.