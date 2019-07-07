«الأعلى للإعلام» يخاطب «الصحة» للتحقيق في شكوى صحفيين ضد مُتحدث الوزارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار خاطب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الصحة والسكان للتحقيق في شكوى الصحفيين المُختصين بتغطية أخبار وفعاليات الوزارة في مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية. وجاء فى الخطاب أن شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التي تعيق القيام بدورهم في نقل الأخبار والمعلومات، تتمثل في عدم تواصل المتحدث الإعلامي للوزارة معهم وعدم الرد على اتصالاتهم وعدم استقبالهم في مكتبه، مؤكدا أن المجلس الأعلى لديه ما يؤكد صدق الشكوى.

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