شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يهنىء رئيس النيابة الإدارية لتوليه المنصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه كرئيس للهيئة.

وأعرب المستشار عصام المنشاوي عن بالغ شكره لزيارة وزير العدل وبالغ تقديره لما يبذله في دعم الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه، أكد وزير العدل على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة كهيئة قضائية مستقلة.