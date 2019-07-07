شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يزور رئيسي «النقض» و«استئناف القاهرة» والنائب العام للتهئنة بعضوية «القضاء الأعلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بالمستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، بدار القضاء العالي، الأحد، أثناء زيارته لتهئنته باختياره رئيسًا لمحكمة النقض، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، والذي كان في استقباله فور وصوله، وزار الوزير المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه، لتهئنته بالمنصب.

وأنهى وزير العدل، زيارته بالمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بمكتبه بدار القضاء العالي، وقدم التهنئة لهم جميعًا برئاسة وعضوية المجلس الجديد، وفقًا للمستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض المتحدث الرسمي، ومستشار الإعلام والعلاقات العامة لرئيس المحكمة.

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يذكر أن «عصر»، حلف اليمين القانونية، يتولى رئاسة محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار مجدى أبوالعلا، الذي بلغ سن المعاش (70 عامًا)، في 30 يونيو الماضى.

ويبلغ رئيس المحكمة الجديد من العمر 69 عامًا، والعام المقبل يبلغ السن القانونية، أي اختباره لمدة عام واحد.

ويترأس «عصر»، المجلس القضاء الأعلى، الذي يضم في عضويته كلا من: المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار نبيل توفيق صادق، النائب العام، والمستشار طه سيد قاسم، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عاطف عبدالسميع فرج، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار نابليون حبيب غبريال، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد السيد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا.