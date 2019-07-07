شكرا لقرائتكم خبر عن 23 يوليو سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية.. وغرفة عمليات لمتابعة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر سفر أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية في يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر فوج في 4 أغسطس المقبل.

ووجهت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الأهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في السعودية، على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

وقال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المُتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية، التي ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية بالقاهرة لإصدار التأشيرات خلال الفترة القادمة، وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات.

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ومن المقرر سفر أول فوج يوم 23 يوليو لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة، يمثلون حجاج محافظتي الجيزة والدقهلية (المستوى الثاني)، وسيتوالى سفر باقي الأفواج إلى المدينة حتى يوم 29يوليو، فيما سيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتبارًا من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

وأكد أيمن عبدالموجود أنه سيتم تسليم جوازات السفر للحجاج فور صدور التأشيرات وسيتم توزيعها من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، كما تم توفير ملابس إحرام للرجال مطبوع عليها علم جمهورية مصر العربية واسم الوزارة وكذلك إسدال للسيدات سيتم توزيعها مع جوازات السفر للحجاج.

هذا وسيبدأ مكتب شركة مصر للطيران المتواجد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي المخصص لحجاج الجمعيات في إصدار تذاكر الطيران اعتبارًا من الأسبوع المقبل وفقاً لمواعيد سفر كل فوج.

ويشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بإصدار قرار بتشكيل بعثة حج الوزارة، برئاسة أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، ووجهت البعثة بالسفر قبل وصول الحجاج للأراضي السعودية لمراجعة الاستعدادات واستقبال الحجاج وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم، مع توفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضي وكبار السن.

كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.