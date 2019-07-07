شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد كوبري خزان أسوان ومفيض الطوارئ بالسد العالي استعدادًا للفيضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بوادي عبادى شرق مدينة إدفو، يرافقهم مسؤولو الري.

ويجري تنفيذ 3 حواجز و 3 بحيرات صناعية بجانب سد إعاقة بسعة تخزين أكثر من 25 مليون م٣ بمياه السيول بوديان البرامية وأم ركبه والشعب والمياه، وذلك بتكلفة بتكلفة إجمالية 226 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%، حيث سيتم إنهاء هذه الأعمال قبل موسم السيول المقبل بداية من فصل الخريف، خاصة أن هذه الأعمال تستهدف حماية قرى ومدينة إدفو، بالإضافة إلى طريق مرسى علم.

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وعقب ذلك تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، واللواء أحمد إبراهيم، مشروع محور خزان أسوان الذي سيكون بديلا لكوبري الخزان القديم، وسيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة عابرًا نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعي الشرقي أسوان - القاهرة، وأيضًا ربطه بطريق أسوان - أبو سمبل، حيث تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه، بينما يبلغ طول المحور التنموي الجديد 4,5 وعرضه 30 مترًا بواقع 3 حارات في كل اتجاه.

وتفقد وزير الري ومحافظ أسوان تجهيزات وتجارب مفيض طوارئ السد العالي للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال الفيضان القادم، فيما قام الوزير والمحافظ بجولة ميدانية لأعمال التطوير التي تم تنفيذها بمنطقة رمز الصداقة بتكلفة 20 مليون جنيه شملت إقامة المتحف المفتوح.

وفي ختام الجولة الميدانية زار الاثنان المرحلة الأولى لإنشاء المسرح المكشوف لمتحف النيل، الذي يقع على مساحة 1500 م2 تشمل المسرح ومنطقة اللاندسكيب المحيطة بها، وذلك بتكلفة 4,6 مليون جنيه حيث يسع المسرح حوالي 2500 متفرج، ومن المخطط الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية أغسطس المقبل لتبدأ المرحلة الثانية، وتشمل أعمال الكهرباء واللاندسكيب.