شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21سائقًا بالقاهرة: رفعوا تعريفة الركوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأحد، التزام جميع السائقين لسيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلي بالقاهرة بالتعريفة المقررة، التي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة على مدار اليوم لجميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز التي تعمل بشكل طبيعي وعدم وجود أي عوائق بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة عمليات المحافظة رصدت 21 مخالفة لسائقي السرفيس الذين قاموا بزيادة تعريفة الركوب على المواطنين عن المقررة، وقد تم ضبطهم والتعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة.

كما تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg وخدمة الواتس آب على الرقم (01205734449) لقيام بعض السائقين بزيادة الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها.