شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الجديدة تنظم جولات للتعريف بآليات التسجيل فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد جولات ميدانية بأحياء المحافظة وربوعها للتوعية بالمنظومة الجديدة وآليات الحصول على الخدمة الطبية، وفقا لأعلى معايير الجودة .

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد فتحت 20 وحدة أمام 920 ألف مواطن بورسعيدى للتسجيل فى المنظومة الجديدة كما وفرت 7 مستشفيات كبرى لتتلقى الحالات المحولة من وحدات الرعاية الأساسية لإتمام الرعاية الطبية.

ويشار إلى أن المؤمن عليه بقانون التأمين الصحى الجديد يحصل على 3 مستويات من الرعاية الصحية، الأول هو خط الدفاع الأول ضد المرض ويهتم بالجانب الوقائى والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض فى مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الأولية وهى خدمات شاملة تهتم بصحة الفرد والمجتمع.