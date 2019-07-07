- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ شخص بعد تعرض مركب جولدز جيم بكورنيش النيل للغرق فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى، أنه تم إنقاذ شخص كان يتواجد بداخل مركب نيلية بكورنيش النيل فى الدقى، تعرضت للغرق وبداخلها مركز جولدز جيم، موضحا أن الديسكو المتواجد فى العوامة غير مرخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤلين عن العوامة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أشخاص بداخلها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إنقاذ شخص بعد تعرض مركب جولدز جيم بكورنيش النيل للغرق فى الدقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.