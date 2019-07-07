شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ شخص بعد تعرض مركب جولدز جيم بكورنيش النيل للغرق فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى، أنه تم إنقاذ شخص كان يتواجد بداخل مركب نيلية بكورنيش النيل فى الدقى، تعرضت للغرق وبداخلها مركز جولدز جيم، موضحا أن الديسكو المتواجد فى العوامة غير مرخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤلين عن العوامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أشخاص بداخلها.

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