شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين لخلافة لاجارد فى رئاسة صندوق النقد بينهم محمد العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب رحيل كريستين لاجارد عن رئاسة الصندوق الدولى، حيث تم ترشيحها لرئاسة البنك المركزى الأوروبى، طرح عدد من التقارير عدة أسماء مرشحة لخلافتها فى قيادة المؤسسة المالية الدولية. وجاء اسم محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية أيضا، فى صدارة القائمة.

وبحسب ما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن صندوق النقد الدولى يقوم بمراقبة الاقتصاد والنظام المالى العالمى ويقدم القروض للدول التى تعانى من أجل الوفاء بالتزامات ديونها. ولأن الصندوق يعمل عن قرب من الاقتصادات الناشئة، فإن هناك بعض الاقتراحات بضرورة أن يأتى مدير الصندوق من خارج الولايات المتحدة أو أوروبا.

وقد رأى كثيرون أن فترة لاجارد فى الصندوق كانت ناجحة إلى حد كبير. وقد خلفت لاجارد مواطنها الفرنسى دومنيك سترواوس كان الذى استقال وسط فضيحة جنسية عام 2011. وقامت لاجارد بتحسين شفافية الصندوق وساعدت على توجيه أوروبا خلال أزمة ديون.

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وجاءت قائمة المرشحين كالتالى:

- ثارمان شانموغاراثنام، (سنغافورة) الذى يرأس اللجنة المالية والنقدية الدولية.

- أوجستين كارستينز، النائب السابق لمدير صندوق النقد، ومحافظ البنك المركزى بالمكسيك.

- محمد العريان، الرئيس التنفيذى السابق لشركة بيمكو.

- مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا المنتهية مدته.

وكان العريان قد اختير فى مايو الماضى رئيسا لكلية كوينز بجامعة كامبريدج، التى تلقى بها دراسته الجامعية، قبل أن يحصل على الماجستير والدكتوراه من أكسفورد.