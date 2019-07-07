شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 23 يوليو سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انه تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجارى على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الاهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج

وأكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الوزارة بدأت فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية بالسعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتى من المقرر سفر أول أفواجها يوم 23 يوليو لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى وسيتولى سفر باقى الأفواج الى المدينة حتى يوم 29 يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتباراً من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

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وأكد عبدالموجود، أنه سيتم تسليم جوازات السفر للحجاج فور صدور التأشيرات وسيتم توزيعها من خلال مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات كما تم توفير ملابس إحرام للرجال مطبوع عليها علم جمهورية مصر العربية واسم الوزارة وكذلك إسدال للسيدات سيتم توزيعها مع جوازات السفر للحجاج كما سيبدأ مكتب شركة مصر للطيران المتواجد فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى المخصص لحجاج الجمعيات فى إصدار تذاكر الطيران اعتباراً من الأسبوع القادم وفقاً لمواعيد سفر كل فوج.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى قامت بإصدار قرار بتشكيل بعثة حج الوزارة برئاسة أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات ووجهت البعثة بالسفر قبل وصول الحجاج للأراضى السعودية لمراجعة الاستعدادات واستقبال الحجاج وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم مع توفير كراسى متحركة للحجاج فى مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضى وكبار السن كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.