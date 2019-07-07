شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على التزام جميع السائقين لسيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلى بالقاهرة بالتعريفة المقررة والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم المتابعة على مدار اليوم لجميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والتى تعمل بشكل طبيعى وعدم وجود أى عوائق بها .

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة قد رصدت 21 مخالفة لسائقين سرفيس قاموا بزيادة تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها وقد تم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الالكترونى للمحافظة www.shakwa.eg وخدمة الواتس اب على رقم 01205734449 لقيام بعض السائقين بزيادة الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها .