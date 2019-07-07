استغاثة من تحت الماء.. تفاصيل إنقاذ شخص في غرق مركب عائم بكورنيش الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، أحد الأشخاص من الموت غرقًا، إثر هبوط الطابق الأول بمركب عائم بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات إخطارًا من النجدة بحدوث هبوط لأحد المراكب العائمة بكورنيش النيل، واحتجاز أحد الأشخاص داخل أحد الغرف.

ودفع اللواء حسام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري، وتبين أن الطابق الذي تعرض للهبوط مخصص لملهى ليلي "ديسكو" غير مرخص واحتجاز أحد الأشخاص داخل غرفة بباب مصفح بعد ارتفاع منسوب المياه بداخلها، وتم كسر الباب بواسطة المعدات اللازمة، وإنقاذ المحتجز قبل غرقه.

من جانبه نفى مصدر أمني ما تردد عن غرق صالة ألعاب رياضية شهيرة "جيم" أو احتجاز متدربين بداخلها، لافتًا أن الصالة تقع بالطابق العلوي، ولم تتضرر بشيء.