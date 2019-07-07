"اختبأوا في المناطق الجبلية".. حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم ترسانة أسلحة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العياط، بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، تخصص في السرقة بالإكراه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، وضبط بحوزتهم على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة، حيازة أسلحة نارية، وذخائر، والسرقة بالإكراه.

المتهمون هم: "عرفات. ع"، 33 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح بالسجن 10 سنوات وهارب من 6 قضايا؛ حيث سبق اتهامه باقتحام وحريق مركز العياط واقتحام محكمة العياط، وسرقة منزل قبطية، وسرقة محل أسلحة وإطلاق أعيرة نارية على مركز العياط، والمتهم الثاني يدعى "سيد. ا"، 28 سنة، شهرته "حركش" سبق اتهامه في 10 قضايا سرقة وقتل وسرقة بالإكراه وقتل ومخدرات وتبديد وضرب، كما سبق اتهام الثالث "محمد.ع" شهرته "حمادة" في قضية شروع في قتل، والمتهم الرابع "جمال.س"، سبق اتهامه في قضية مخدرات والخامس والسادس هما "إبراهيم. ا" 20 سنة عاطل و"مسعد. ث"، 24 سنة عاطل.

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تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قبل ضبطهم ارتكبوا جريمة سرقة بالإكراه بمدينة السويس، وأبلغت الأجهزة الأمنية بالسويس مباحث الجيزة بمواصفات سيارتهم حتى تم تحديد هويتهم وإلقاء القبض عليهم.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي يتخذ وعصابته من المنطقة الجبلية مأوى لهم ويقومون بحراسة عدد من الأراضي وضع اليد أو أراضي الدولة المستولي عليها بالأسلحة الآلية.

كانت وردت معلومات إلى مباحث العياط بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بنزول أفراد العصابة من الجبل متوجهين إلى قرية بهبيت فتم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لإلقاء القبض عليهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين أثناء عودتهم من المنطقة الجبلية، وعثر بحوزتهم على ترسانة من الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر مختلفة الأعيرة؛ حيث تم ضبط بندقيتين اليتين، وبندقية خرطوش، و10 خزن أسلحة آلية، وطلقات بلغ عددها 89 طلقة مختلفة الأعيرة، وكانوا يستقلون سيارة تويوتا بيضاء اللون ملك المتهم الرئيسي.