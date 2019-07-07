وزير العدل يهنئ المستشار "المنشاوي" برئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لتقديم التهنئة لسيادته بتوليه منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية أعرب من ناحيته عن بالغ شكره لزيارة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل وبالغ تقديره لما يبذله في دعم الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه حرص المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل على التأكيد على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة كهيئة قضائية مستقلة.