أحكام تتراوح بين المؤبد والسجن 15 سنة على المتهمين بقضية "التخابر مع دولة أجنبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم علاء معوض علي معوض عبيد، بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليه، ومعاقبة الثاني والثالث والرابعة والخامس بالسجن المؤبد، وغرامة 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع دولة أجنبية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت تجري المحاكمة بجلسات سرية بدءًا من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.