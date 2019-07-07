مديريات الأمن تشارك في المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" بـ690 فرعًا على مستوى الجمهوري(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وواصلت كافة مديريات الأمن المشاركة في فاعليات المُبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وصفحتي الوزارة على موقعي "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) المخصصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.